The Guardian: Пандемия коронавируса смешается с эпидемией гриппа, какие будут последствия?

Пандемия может стать хуже или мягче, если два возбудителя болезней вступят во взаимодействие, поэтому прививки от гриппа очень важны.

Оптимисты надеялись, что коронавирус может не выдержать летней жары. Но эти надежды уже испарились. Усиление эпидемии в Иране в последнее время происходит в условиях высоких температур. Ему также совсем не мешает жаркая погода в Сингапуре.

Но что произойдет с COVID-19 и нами, когда наступит осень с ее прохладой, дождями и простудами? Как пройдет ежегодная эпидемия гриппа, когда она смешается с пандемией коронавируса? Об этом пишет The Guardian, добавляя, что по крайней мере одно сейчас известно точно.

"Мы можем рассчитывать на волну COVID-19 осенью", - сказал вирусолог Исследовательского центра новых инфекций и зооноз в Ганновере Аб Остерхаус.

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Он надеется, что к тому времени человечество научится более эффективно лечить тяжелые случаи заражения коронавирусом. А большинство стран смогут лучше чем сейчас проводить тесты, отслеживать и отправлять в карантин всех, кто контактировал с вирусом. В Великобритании больше всего обеспокоены тем, что больницам будет трудно справиться с ситуацией во время сезона гриппа зимой. Ведь в этом году придется иметь дело сразу с двумя эпидемиями. Ничто не указывает на то, что COVID-19 к тому времени исчезнет. На самом деле количество случаев заражения может даже подскочить из-за холода. А циркуляция осенних и зимних вирусов может поспособствовать распространению и коронавируса.

Первой проблемой будет сложность отличить, от какого именно вируса страдает пациент. Грипп, COVID-19 и другие сезонные респираторные болезни фактически трудно отличить на основе симптомов. На это указывает эксперт Университета Ноттингерма Барбара Рат. Даже потеря способности различать запахи и вкус, которая наблюдается у многих пациентов с COVID-19, - совсем не уникальный симптом. По ее словам, нужны лучшие тесты для диагностики, потому что разница имеет значение. Медицинскому персоналу нужно быть в полной защите, когда речь идет о лечение кого-то из COVID-19. Но в случае с гриппом можно сделать прививку и не беспокоиться.

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Реальным неизвестным остается то, как COVID-19 повлияет на другие вирусы. Каждую осень происходит ожидаемое количество вспышек респираторных вирусов. Все начинается с риновируса, который вызывает простуду. Его распространение начинается с сентября, когда дети идут в школу. Эпидемия риновируса отступает после того, как большинство детей заразятся, а их иммунные системы начнут активно бороться с ним. После этого на сцену выходит другая болезнь - респираторно-синцитальний вирус человека (РСВ). Каждый год примерно в октябре или ноябре он становится причиной легкой простуды людей разного возраста. Но иногда он провоцирует серьезные болезни легких у самых младших и самых старших. РСВ настолько распространен, что буквально все двухлетние дети заражаются им. Он отправляет в больницу с пневмонией больше детей, чем любой другой вирус.

Когда РСВ отступает, начинается эпидемия гриппа, которая продолжается примерно с начала зимы до весны. Ежегодно в среднем 8 тысяч людей в Великобритании умирает от гриппа. Этот предполагаемый парад инфекций производит впечатление, будто вирусы сговорились, чтобы заставлять людей, а особенно семьи с детьми, болеть как можно дольше.

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Но это лишь следствие плохо исследованного феномена под названием "вирусное вмешательство". Суть в том, что пока один из этих вирусов господствует в человеке, другие почему-то не могут закрепиться. В сентябре 2009 года пандемия свиного гриппа, которая охватила значительную часть мира, должна была "завоевать" также Европу и Америку. Но ежегодная эпидемия риновируса на самом деле сдерживала его. Очень заразный вид гриппа стал большой проблемой на этих континентах только после того, как риновирус отступил. РСВ появился только после первой волны гриппа.

Поэтому теперь встал вопрос, как будет вести себя COVID-19 в этой "конкуренции" вирусов. Иан МакКей из Университета Квинсленда подчеркивает, что далеко не все вирусы ведут себя так. Иногда случается так, что люди заражаются одновременно двумя возбудителями. Итак, к какому типу принадлежит COVID-19?

Сейчас человечество знает, что коронавирус может заразить человека, который уже болеет гриппом. Например, первой жертвой COVID-19 за пределами Китая был 44-летний мужчина на Филиппинах. У него был грипп. Флориан Крамер из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке замечает, что никто не знает наверняка, ухудшает ли ситуацию пациента одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Но смерть достаточно молодого филиппинца вызывает тревогу.

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"Мы допускаем, что результат одновременного заражения не хороший", - сказал Крамер.

Врачи в клинике Tongji в Ухане утверждают, что в январе и феврале 2020 года, когда COVID-19 охватил город в разгар эпидемии гриппа, у многих пациентов выявляли оба вируса. Одновременное заражение не влияло на их шансы выжить по сравнению с теми, у кого был только коронавирус. Однако, у таких пациентов чаще выявляли повреждения в сердце и побочные воспаления из-за чрезмерной реакции иммунной системы.

Однако, не известно, как часто в других частях мира происходило такое двойное заражение. Прошлого марта COVID-19 ударил по Европе как раз в период, когда сезон гриппа шел на спад. В Австралии карантин остановил распространение как гриппа, так и коронавируса. Таким образом, сезон гриппа был остановлен еще в начале. Однако, следующей осенью в Северном полушарии Земли масштабный карантин никто вводить не собирается. Поэтому грипп и коронавирус точно сложатся.

Если между ними действуют принципы "вирусного вмешательства", оптимисты ожидают, что осенние эпидемии знакомых вирусов могут сдержать COVID-19. Ведь друг друга они сдерживают. Однако, традиционные респираторные болезни обычно распространяют дети. А COVID-19 в основном заражает взрослых. Поэтому существует вероятность, что вирусы будут распространяться параллельно. Это будет означать, что общее количество больных будет больше, чем обычно. И это плохие новости для больниц. Ведь тяжелым пациентам придется конкурировать за больничные кровати.

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Или же тот факт, что COVID-19 способен заражать разные виды клеток, в отличие от других респираторных вирусов, может открыть путь к параллельному заражению с риновирусом, РСВ и гриппом. Это может привести к тому, что тяжелых случаев будет больше.

"Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - сказал Остерхаус.

Это фактически означает, что пора готовиться к борьбе с гриппом. Потому что это единственный вирус, против которого существуют конкретные противовирусные препараты и вакцины. Хотя много лет ученые пытались разработать вакцину и от РСВ.

"Это значит, что пора получить свою прививку от гриппа", - сказал Крамер.

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