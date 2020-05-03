Глава МВД Молдовы заразился коронавирусом

Как заверил Павел Войку, у него легкая форма заболевания COVID-19.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку инфицировался новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Глава МВД Молдовы отметил, что у него легкая форма заболевания COVID-19, которая не влияет на его работу в качестве министра.

"Моя госпитализация была не обязательна, и сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, мое здоровье удовлетворительное", - сообщил Войку.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 марта в мире зафиксировано свыше 3,4 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более миллиона пациентов выздоровели, умерли почти 244 тысячи.