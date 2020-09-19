18 сентября во Франции и Испании объявили о наибольшем приросте новых случаев заражений COVID-19 с начала пандемии.
Об этом сообщили издания BFMTV и El Pais.
Во Франции в течение суток обнаружили 13 215 новых больных. Умерли 123 человека. В стране зафиксировали 428 696 случаев заражения.
В Испании за сутки добавилось 14 389 новых больных, из которых более 5 тысяч в столице страны Мадриде. В городе уже усиливают карантин в отдельных районах. За сутки от коронавируса умерли 90 человек.
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В то же время в Швеции, которая не вводила строгий карантин и которую критиковали за такие меры, уровень распространения коронавируса стал одним из самых низких в Европе. Ежедневно там фиксируют около 300 заражений, когда в июне этот показатель достигал более тысячи больных. К тому времени в Украине диагностировали около 600-700 новых случаев.
В мире уже зафиксировали более 30 миллионов случаев инфицирования. 22,2 миллиона из них выздоровели, а 954 тысячи умерли.
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