Еврокомиссия (ЕК) хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.
Об том сообщает DW.
Читайте такжеПандемия коронавируса: в мире уже почти 54 миллиона человек заболели COVID-19 (карта)
"Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
Кроме того, в Брюсселе хотят расширить полномочия структур, связанных с вопросами здравоохранения. Так, Европейское агентство лекарственных средств должно будет отвечать не только за допуск вакцин и медикаментов на рынок, но и отслеживать нехватку лекарственных средств или медоборудования в странах ЕС и устранять ее на ранних этапах.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Также ЕК хочет укрепить Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме. В дальнейшем он сможет запрашивать данные по конкретной стране и давать ей соответствующие рекомендации. Например, в вопросе об использовании защитных масок, о чем ранее не могли договориться на протяжении месяцев.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Суд в Праге отменил масочный режим
- Ученые выяснили, что бесконтрольный просмотр телевизора детьми опасен для родителей
- В Европе врачи выразили сомнение относительно эффективности препарата, которым в Украине уже лечат больных коронавирусом
- В Польше впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более 500 смертей за сутки
- В Китае нашли коронавирус на импортированном замороженном мясе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram