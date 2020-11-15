Новое ведомство планируют сделать независимым от ВОЗ.

Еврокомиссия (ЕК) хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.

Об том сообщает DW.

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"Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Кроме того, в Брюсселе хотят расширить полномочия структур, связанных с вопросами здравоохранения. Так, Европейское агентство лекарственных средств должно будет отвечать не только за допуск вакцин и медикаментов на рынок, но и отслеживать нехватку лекарственных средств или медоборудования в странах ЕС и устранять ее на ранних этапах.

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Также ЕК хочет укрепить Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме. В дальнейшем он сможет запрашивать данные по конкретной стране и давать ей соответствующие рекомендации. Например, в вопросе об использовании защитных масок, о чем ранее не могли договориться на протяжении месяцев.

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Автор: УНИАН