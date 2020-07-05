Два региона Испании ввели повторный карантин через COVID-19

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла отметил, что власть пристально следит за ситуацией в Каталонии и Галисии.

Испанская Галисия вводит локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Галисия, автономное сообщество на северо-западе Испании, возвращает часть карантинных ограничений для 70 000 жителей района Ла Маринья, что провинции Луго, в связи с ростом количества новых больных.

Согласно решению, жители Ла Маринья не смогут выезжать за пределы зоны на карантине, кроме рабочих поездок. Также снова запрещено собираться группами более 10 человек.

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"Сейчас у нас уже 106 положительных случаев, накануне добавились 21. Мы решили, что необходимо усилить ограничения ... чтобы предотвратить экспоненциальный рост количества больных", - отметил в комментарии СМИ представитель региональных органов здравоохранения Хезус Васкес.

Въезд и выезд в регион будет ограничено в течение 5 дней. В течение этого времени органы здравоохранения будут мониторить ситуацию для принятия дальнейших решений.

Это уже второй повторный локдаун в Испании за последние дни, отмечает DW. 4 июля власти Каталонии возобновила действие ограничительных мер в районе Сагрия, с населением свыше 200 тысяч человек, в провинции Льеда.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла отметил, что власть пристально следит за ситуацией в Каталонии и Галисии.

"Социальное дистанцирование и локдаун были ключевыми мероприятиями для сглаживания кривой (новых заражений. - ред.). Теперь они снова необходимы, чтобы остановить вспышки", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Испании закончилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

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