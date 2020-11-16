В октябре прошлого года исследователи обнаружили антитела к COVID-19 у нескольких пациентов в Италии.

Коронавирус SARS-Cov-2 распространялся в Италии еще с сентября 2019 года.

Об этом ученые Национального института рака (INT) в Милане сообщили в статье научного журнала Tumori Journal, передает DW со ссылкой на Reuters.

Так, по данным итальянских исследователей, антитела к коронавирусу обнаружили у 11,6% из 959 здоровых добровольцев, которые прошли скрининговое исследование на рак легких между сентябрем 2019-го и мартом 2020 года. При этом первый официальный случай заражения COVID-19 в Италии обнаружили лишь 21 февраля 2020 года недалеко от Милана.

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Дальнейший специфический тест на наличие антител к коронавирусу провели сотрудники Сиенского университета в Италии. Они сделали его для этого же исследования "Неожиданное обнаружение антител к SARS-CoV-2 в допандемический период в Италии".

Тест обнаружил четырех человек, у которых нашли антитела к коронавирусу. Эти случаи датированы первой неделей октября, соответственно, люди инфицировались им еще в сентябре, пояснил соавтор исследования Джованни Аполоне.

"Это главное открытие: люди, которые не имели симптомов, не только имели положительные результаты серологических тестов (показывают наличие в крови антител. - ред.), но также имели антитела, способные убить вирус", - сказал Аполоне.

По его словам, это означает, что новый коронавирус может циркулировать среди населения долго и с низким уровнем летальности не потому, что он исчезает, а лишь для того, чтобы количество заражений ним вновь резко возросло.

По словам итальянских исследователей, в марте они сообщали о большем, чем обычно, количество случаев тяжелой пневмонии и гриппа в Ломбардии в последнем квартале 2019 года. По их убеждению, это может быть свидетельством того, что новый коронавирус мог циркулировать в стране еще раньше, чем считалось до этого.

Коронавирус в мире: новости

По состоянию на утро 16 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысила 54,3 миллиона.

Один из наиболее авторитетных ученых Италии убежден, что через несколько лет COVID-19 превратится в "обычную простуду". Джузеппе Ремуци из Института фармакологических исследований Марио Негри в Милане пояснил, что вакцина не заставит коронавирус исчезнуть раз и навсегда.

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Автор: УНИАН