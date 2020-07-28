Коронавирус не имеет сезонности, это "одна большая волна" - ВОЗ

COVID-19 не ведет себя как грипп и это следует осознать, подчеркнули в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 28 июля предостерегла от самоуспокоенности в отношении снижения передачи коронавируса летом, заявив, что вирус не ведет себя как грипп и не имеет сезонности.

Об этом заявила представительница ВОЗ Маргарет Харрис, пишет lb.ua со ссылкой на Reuters.

"Люди продолжают думать о сезонах. Что мы все должны осознать о новом вирусе - что он ведет себя иначе", - отметила она на онлайн-конференции в Женеве.

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Она также предостерегла от надежды на то, что COVID-19 имеет так называемые волны - периоды резкого роста и резкого снижения числа новых инфицированных.

"Это одна большая волна. Она растет и снижается понемногу", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 набирает обороты в мире. По этой причине он созывает чрезвычайную комиссию на этой неделе.

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