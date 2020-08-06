Associated Press: Врачи объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через пассивное курение

Если удалось учуять запах чужого дыма, медики советуют отойти подальше независимо от рисков заразиться коронавирусом.

Пассивное курение не связано напрямую c распространением коронавируса, - говорят эксперты. Но инфицированные курильщики могут выдыхать вместе с дымом капельки, содержащие опасный патоген.

Как пишет Associated Press, если удалось почувствовать запах чужого табачного дыма, это может быть тревожным индикатором. Это означает, что вы стоите слишком близко к курильщику. Люди выдыхают мелкие капельки, когда говорят, кашляют или чихают. И это главный механизм передачи коронавируса. Во время курения табака или вейпа, люди тоже выдыхают аэрозоли.

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"Они не просто могут потенциально распространять коронавирус, не надевая маску, но и выдыхают капельки, через которые может произойти заражение людей вокруг", - сказал главный врач "Американской ассоциации легких" доктор Альберт Риццо.

Издание добавляет, что следует избегать пассивного курения несмотря на то, несет это угрозу заражения коронавируса или нет. В Центре контроля и профилактики заболеваний США отмечают, что повторное вдыхание дыма может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем.

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