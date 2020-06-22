Коронавирус может исчезнуть до изобретения вакцины - врач

Итальянский врач считает, что вирус скоро вымрет сам, ведь случаи заражения очень сократились.

Итальянские ученые считают, что коронавирус может исчезнуть сам по себе до изобретения вакцины. После мутаций он стал не такой агрессивный, как был раньше.

Об этом заявил доктор из инфекционной больницы Маттео Басетти из города Сан-Мартино, передает 24 канал со ссылкой на The Sunday Telegraph.

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По его словам, люди начали намного меньше заражаться и болеют в более легкой форме, чем было ранее.

"В марте и в начале апреля картина была совершенно иной. Люди поступали в отделение реанимации с очень тяжелым заболеванием. Однако в прошлом месяце все совсем изменилось. Даже пожилые пациенты в возрасте 80-90 лет, способны сидеть в кроватях и дышат самостоятельно. Ранее те же пациенты умерли бы в течение двух-трех дней", – сказал врач.

Он сравнивает заболевание, которое поражало людей в марте, с тигром, а то, которое циркулирует сейчас, – с диким котом. Басетти считает, что вирус скоро вымрет сам, ведь случаи заражения очень сократились.

Отметим, что с мнением врача не согласна ВОЗ. В организации считают, что коронавирус COVID-19 еще долго будут циркулировать в мире, а большинство стран находятся на ранних стадиях борьбы с пандемией.

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