CNN: Носить маски скоро придется даже на улице

Заразиться коронавирусом можно и на свежем воздухе, если неправильно носить маску.

Количество случаев заражения стремительно растет в Европе. В Великобритании остановили процесс выхода из карантина, а американцы до сих пор пытаются сдержать большое количество вспышек COVID-19.

Во времена, когда толчки потенциальной второй волны заражения уже начинают быть ощутимыми, некоторые правительства готовятся применить новый инструмент. Речь идет о том, что эксперты по вопросам здравоохранения месяцами призвали ввести, а именно более жесткие требования носить маски. Об этом пишет CNN.

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В последнее время маски стали обязательными во всех общественных местах в испанском Мадриде, в Гонконге, на португальском Архипелаге Мадейра, а также в Греции. Здесь ее нужно одевать как на улице, так и в помещении. Такие правила, кажется, противоречат давнему утверждению, что COVID-19 более опасен в помещении. Правительство Великобритании среди прочих использовало его как основу для своих первых шагов на встречу выхода из карантина, поощряя людей встречаться на свежем воздухе. Парки, пляжи и интересные природные места по всему миру были переполнены гостями на протяжении всей пандемии.

Но логика, которая стоит за решением ужесточить режим масок, гораздо проще. После многих месяцев спутанного информирования от органов здравоохранения о масках, правительства решили упростить правила, чтобы сделать их культурной нормой.

"Было много путаницы относительно того, где людям нужно носить маски. И из-за этой путаницы люди просто игнорировали рекомендации и не носили их", - пояснила директор Центра демографии Оксфордского университета Мелинда Майллс.

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"Именно поэтому некоторые страны движутся в сторону широкой, общей политики", - добавила она.

Научное понимание воздушной передачи COVID-19 еще исследуется. Но эксперты до сих пор согласны, что риск обычно выше в помещении. В начале этого месяца группа из 239 ученых написала открытое письмо в ВОЗ, призывая признать воздушную природу передачи коронавируса.

"Большое скопление людей в закрытом плохо проветриваемом пространстве - это двигатель пандемии", - сказал CNN один из инициаторов письма.

Но на улице тоже есть COVID-19. И универсальное правило носить маску, скорее всего, сократит возможности заражения во многих ситуациях. Исследование, отчет о котором был опубликован в понедельник, выявило, что использование масок в общественных местах замедлило распространение коронавируса. Однако, нужно больше времени, чтобы это стало заметно. Отчет был опубликован в журнале Health Affairs. В нем говорилось о том, что ежедневное количество случаев заражения сократилось на 2% спустя три недели после введения обязательного одевания масок в общественных местах. Другие ученые соглашаются, что на улице тоже может быть значительный риск заразиться.

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"На свежем воздухе риск в целом несколько ниже. Но распространение происходит и на улице тоже", - сказал эпидемиолог из Университета Нового Южного Уэльса Абрар Чугтай.

"Везде, где не удается соблюдать социальное дистанцирование, нужно одевать маску", - добавил он.

"Риск очень низкий в таких местах, как парки или обширные пространства на свежем воздухе, где не так много людей. Но если вы идете через оживленную улицу, появляется достаточно большой потенциал распространения. И будет очень трудно точно отделить то, что представляет открытое пространство с высоким риском, а с низким риском ", - сказал Ричард Статт из Кембриджзького университета.

Он также добавил, что появляется дополнительная проблема, если люди постоянно снимают и надевают маски. Тогда возрастает угроза, что они смогут заразить других, случайно прикоснувшись к другим людям.

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