Коронавирус появился в Италии еще в декабре - исследование сточных вод

Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях двумя разными методами, показали наличие коронавируса SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года.

Коронавирус присутствовал в двух крупных городах на севере Италии в декабре 2019 года, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай.

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Об этом свидетельствует исследование сточных вод в национальном институте здравоохранения, передает medikforum. Ученые обнаружили генетические следы коронавируса SARS-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в Милане и Турине в конце прошлого года, и в Болонье в январе, говорится в заявлении института.

Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях двумя разными методами, показали наличие коронавируса SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года. Результаты «помогают понять начало распространения вируса в Италии». Они также «подтверждают уже собранные международные данные» о стратегической функции пробоотборников в качестве инструмента раннего обнаружения. Эксперт по качеству воды Джузеппина Ла Роса и ее команда исследовали 40 проб сточных вод с октября 2019 года по февраль 2020 года.

Первый зарегистрированный случай в Италии был в середине февраля. Италия стала первой европейской страной, пораженной коронавирусом, и первой в мире, которая ввела общенациональный карантин.

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