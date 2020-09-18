Новые исследования собрали доказательства того, что беременные женщины рискуют заболеть тяжелой формой COVID-19, и это может плохо закончиться для младенца.

Беременные женщины, заразившиеся коронавирусом и попавшие в больницу, рискуют столкнуться с опасными осложнениями. В частности, роды могут начаться преждевременно. Об этом свидетельствуют новые исследования Центра контроля и профилактики заболеваний США.

Читайте такжеВо Франции впервые ребенок заразился коронавирусом в утробе материТакже такие пациенты больше рискуют даже потерять беременность или родить мертвого младенца, - пишет New York Times. Тревожные выводы совпадают с некоторыми предыдущими сообщениями о том, что беременные женщины больше других рискуют заболеть тяжелой формой COVID-19 в случае заражения коронавирусом. Но некоторые эксперты предостерегали, что эти выводы были сделаны на основе наблюдений за относительно малой группой пациентов. И поэтому они не репрезентативны для всех будущих матерей, которые заразились.

Новые исследования показали, что у многих госпитализированных беременных женщин с коронавирусом не было никаких симптомов. Среди тех, у кого они все же были, 16-30% был нужен уход в отделении интенсивной терапии. 6-8,5% подсоединили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего два исследования следили за 703 пациентками. Из них трое умерли.

Оба исследования американского ведомства обнаружили, что беременные женщины после заражения коронавирусом чаще сталкиваются с преждевременными родами, чем при обычных условиях. А некоторые из них рожают мертвых младенцев. Ранее другие исследования тоже говорили об угрозе преждевременных родов. В Великобритании зафиксировали рост количества случаев рождения мертвых младенцев за время пандемии.

Читайте такжеВспышка COVID-19 выходит из-под контроля, вакцина не поможет – ООНБеременность может сделать женщин более уязвимыми к заражению и началу тяжелой формы болезни по нескольким причинам. Иммунная система во время вынашивания плода находится в подавленном состоянии. Так происходит для того, чтобы предотвратить агрессивную реакцию организма на плод. Однако, этот естественный механизм делает мать более уязвимой к вирусным инфекциям.

Другая причина в том, что увеличенная во время беременности матка давит на легкие. А работа сердечно-сосудистой системы матери затрудняется. COVID-19 может также повысить риск образования кровяных сгустков. Кроме того, пока мало известно о том, как он влияет на плаценту, которая питает плод.

"У нас теперь есть данные трех отдельных систем наблюдения Центра контроля и профилактики заболеваний, которые указывают на то, что беременные женщины могут быть под повышенным риском начала COVID-19 в тяжелой форме", - сказал член группы реагирования на пандемию COVID-19 в Американском колледже акушерства и гинекологии доктор Дэнис Джемисон.

Читайте такжеAssociated Press о тестах на COVID-19: какие они бывают и как работают?Также некоторые эксперты отмечают, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить наверняка, как коронавирус влияет на беременность. Кроме того, они отмечают, что беременные женщины должны быть более осторожными, обязательно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Это поможет им минимизировать риск заражения. Особенно это касается тех, у кого есть другие хронические проблемы со здоровьем. Кое-кто даже призывает обязательно проверять всех беременных на коронавирус независимо от того, есть ли у них симптомы.

Влияние COVID - 19 на беременность: что известно сейчас?

Еще в марте в ООН выступили с успокаивающими разъяснениями относительно влияния коронавируса на беременность. В организации предоставили рекомендации беременным женщинам о правилах безопасности во время пандемии COVID-19. И заверили, что научных доказательств влияния коронавируса на плод нет.

Позже издание Science писало, что беременные женщины в особой опасности из-за коронавируса. Болезнь уничтожает легкие и влияет на сердечно-сосудистую систему. А эти органы и без того переживают стресс в период вынашивания ребенка.

Предварительные данные Центра контроля и профилактики заболеваний США, которые были опубликованы в июне, тоже вызвали тревогу. Среди 91,4 тысячи женщин репродуктивного возраста, которые были заражены коронавирусом, 8207 были беременны. И они на 50% чаще оказывались в отделении интенсивной терапии, чем их небеременные сверстники. Также беременных на 70% чаще подсоединяли к системам искусственной вентиляции легких.

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Перевод: Лесь Дымань