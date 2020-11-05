Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерении приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

Александр Лукашенко заявил, что не пустит обратно в Беларусь врачей, которые откликнутся на призыв Польши помочь в борьбе с коронавирусом.

Об этом он заявил на совещании, пишет Украинская правда со ссылкой на его пресс-службу.

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Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерении приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом. Он заявил, что "лишних врачей в Беларуси нет". По его словам, запрет на возвращение "это не угроза, а приказ для правительства".

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми поехал... Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет крупного рубля или у него позеленели глаза от валюты", - отметил Лукашенко.

Коронавирус в Беларуси

С самого начала пандемии Лукашенко называл коронавирус "психозом, которому подвергся мир". 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно на ногах переболел коронавирусной инфекцией. Он назначил эпидрасследование по поводу того, где мог заразиться.

Лукашенко также заявлял, что в Беларуси люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса. Также он несколько раз говорил, что в стране коронавирус победили.

В Беларуси уже почти 3 месяца сотни тысяч граждан протестами требуют, чтобы Лукашенко отрекся от власти и назначил перевыборы президента.

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Автор: УНИАН