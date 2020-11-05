Александр Лукашенко заявил, что не пустит обратно в Беларусь врачей, которые откликнутся на призыв Польши помочь в борьбе с коронавирусом.
Об этом он заявил на совещании, пишет Украинская правда со ссылкой на его пресс-службу.
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Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерении приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом. Он заявил, что "лишних врачей в Беларуси нет". По его словам, запрет на возвращение "это не угроза, а приказ для правительства".
"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми поехал... Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет крупного рубля или у него позеленели глаза от валюты", - отметил Лукашенко.
Коронавирус в Беларуси
- С самого начала пандемии Лукашенко называл коронавирус "психозом, которому подвергся мир". 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно на ногах переболел коронавирусной инфекцией. Он назначил эпидрасследование по поводу того, где мог заразиться.
- Лукашенко также заявлял, что в Беларуси люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса. Также он несколько раз говорил, что в стране коронавирус победили.
- В Беларуси уже почти 3 месяца сотни тысяч граждан протестами требуют, чтобы Лукашенко отрекся от власти и назначил перевыборы президента.
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