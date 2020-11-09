По словам избранного президента США, накануне вечером его советники по вопросам здравоохранения сообщили ему "отличную новость".

Избранный президент США Джо Байден поздравил разработчиков вакцины против COVID-19 - компании Pfizer и BioNTech.

Как сообщает Радио Свобода, сегодня он выступил с заявлением по поводу новости о результатах испытания вакцины против COVID-19.

По словам Байдена, накануне вечером его советники по вопросам здравоохранения сообщили ему "отличную новость".

В заявлении, опубликованном в Твиттере канцелярией избранного президента, в частности говорится: "Поздравляю великолепных сотрудниц и сотрудников, которые помогали достижению этого прорыва и дали нам такой повод для надежды".

Как известно, разработчики немецкой фармацевтической компанией BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

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Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата, сообщает DW.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины в ходе исследований не обнаружено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда – в 2021-м.

Вакцина против коронавируса

Вакцина против коронавируса не за горами, ведь первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата.

Еврокомиссия подпишет с немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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Автор: Тамара Отовская