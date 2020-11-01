Новые карантинные меры вводят в Австрии, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения.

Со вторника, 3 ноября, Австрия второй раз с начала пандемии коронавируса вводит жесткий карантин.

Об этом говорится в заявлении канцлера страны Себастьяна Курца, передает LB.ua.

Новые карантинные меры вводят в Австрии, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения и нехватки коек в больницах для медицинского ухода за больными COVID-19.

"Необходимо ввести ограничения на выход из дома с 20:00 до 06:00. Как предусмотрено законом, это не означает, что нельзя будет выходить из дома вообще. Разумеется, можно будет ходить на работу, помогать другим людям. Это означает, что нельзя ходить в гости, то есть выходить из дома между 20:00 и 6:00, чтобы встречаться с другими людьми. Это нужно, потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных ", - отметил Курц.

Со вторника предприятия общественного питания - рестораны, бары и кафе - будут работать только на доставку блюд. В Минздраве Австрии отмечают, что ограничения на выход из дома в ночное время будет действовать предварительно до 12 ноября.

Также запрещается проведение массовых мероприятий за исключением работы государственных органов. Отели не будут принимать туристов. Профессиональные спортивные события будут проводиться без зрителей. Продолжат работу школы и библиотеки. Старшие классы и университеты будут переведены на дистанционное обучение. Закроются танцевальные школы, спортивные залы, парки развлечений, бани, театры, оперы, кинотеатры. В торговых точках будет ограничено количество покупателей. На рабочих местах необходимо будет носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

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"Мы понимаем, что эти меры непопулярные и означают массовое ограничение свободы. Но они необходимы для облегчения нашего лечения", - отметил канцлер.

По количеству заражений Австрия, в которой проживает почти 8,9 млн человек, находится на 49-м месте в мире с почти 105 тыс. случаев коронавируса, из них более 5 тыс. - за последние сутки. С начала пандемии 67 226 тыс. пациентов выздоровели, 1109 - умерли.

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Автор: УНИАН