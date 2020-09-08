Индия обогнала Бразилию по количеству больных и оказалась на втором месте в мире по этому показателю.

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире по состоянию на утро 8 сентября превысило 27 млн человек и составляет 27 256 723 случая.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным организации, от коронавируса умерло 891 308 человек, выздоровели 18,2 млн.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США - 6,3 млн человек. На втором месте Индия - 4,2 млн зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Бразилия - 4,1 млн случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в мире: последние новости

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Автор: Екатерина Лиманская