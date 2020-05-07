В Британии за сутки от коронавируса умерли 539 человек

В целом смертность от COVID-19 в Великобритании выросла до 30 тысяч 615 человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки зафиксировано 539 летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

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По последним данным, за сутки в результате осложнений от коронавирусной инфекции умерли 539 человек. В целом с момента вспышки пандемии в Великобритании зафиксировано 30 тысяч 615 летальных случаев.

Лабораторно инфицирование COVID-19 подтверждено у 206 тысяч 715 человек. За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилась на 5 тысяч 614 человек.

Больше всего заражений и смертей зафиксировано в Англии - 131 тысяча 932 инфицированных и 27 000 432 умерших. В Шотландии инфицировано 12 тысяч 924 человека, умерли – 1 тысяча 703, в Уэльсе инфицировано 10 тысяч 851, умерли – 1 тысяча 062, в Северной Ирландии инфицировано 3 иысячи 934, умерли - 418 человек.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Великобритания опередила Италию по уровню смертности и теперь является наиболее пострадавшей страной по количеству летальных случаев в Европе. В мире больше смертей, чем в Британии, зафиксировано только в США.