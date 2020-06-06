В мире коронавирусом переболели 2,7 миллиона человек

Украина в общем перечне по заболеваемости находится между Индонезией и Польшей.

По состоянию на 7:30 в мире от COVID-19 удалось выздороветь 2 748 576 пациентам. Всего с начала пандемии зарегистрировали 6 740 023 подтвержденных случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего зараженных в США – 1 897 838, Бразилии – 614 941 и России – 449 256. Украина в общем перечне по заболеваемости находится между Индонезией и Польшей.

394 984 инфицированных умерли.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ношение тканевых масок в регионах с высокими темпами распространения коронавируса.

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