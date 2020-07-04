В мире с начала пандемии коронавирусом заболели более 11 миллионов людей

525 121 пациент умер.

По состоянию на 7:30 в мире коронавирусом с начала пандемии заболели 11 074 878 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего инфицированных – в США (2 794 153), Бразилии (1 539 081), России (666 941) и Индии (648 315).

При этом выздоровели уже 5 863 847 больных. 525 121 пациент умер.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения назвали повторным пиком значительное увеличение количества больных COVID-19 в мире. Представитель ВОЗ предупредил, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

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