В Китае увеличилось количество бессимптомных инфицированных

Китайские чиновники зарегистрировали только 4 "привезенных" из-за рубежа больных.

Китайские власти сообщили только о четырех новых случаях инфицирования коронавирусом. Смертельных случаев нет.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Читайте такжеУченые назвали дату окончания пандемии коронавируса

Все четыре случая были «привезены» путешественниками из-за рубежа. По информации правительства, в стране сейчас 82 862 больных.

В то же время медики зарегистрировали 33 случая бессимптомных случаев: когда люди дали положительный результат на тест, но при этом не имели никаких признаков болезни. Сейчас таких пациентов уже 998.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5:30 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.