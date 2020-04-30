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В Китае увеличилось количество бессимптомных инфицированных

06:23, 30 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

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Все четыре случая были «привезены» путешественниками из-за рубежа. По информации правительства, в стране сейчас 82 862 больных.

В то же время медики зарегистрировали 33 случая бессимптомных случаев: когда люди дали положительный результат на тест, но при этом не имели никаких признаков болезни. Сейчас таких пациентов уже 998.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5:30 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

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