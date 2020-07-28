В ВОЗ призывают страны не "украшать" статистику по инфицированию COVID-19: данные в мире

По состоянию на утро вторника, 28 июля, в мире обнаружили 16,4 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства и правительства по всему миру указывать честную статистику по заболеваемости COVID-19, чтобы была возможность реагировать эффективно на очаги пандемии.

Об этом заявил в понедельник в Женеве исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, сообщает Центр новостей ООН.

"Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к карантину, никто не хочет – уж очень велики экономические последствия, да и многие другие", – заявил Райан.

По его словам, если иметь понимание, как происходит распространение вируса, и досконально изучить болезнь, это даст возможность принимать точечные ответные меры.

"Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема", - подчеркнул представитель ВОЗ.

При этом Райан призвал не "ополчаться" на страны, которые активно выявляют случаи заражения, ведут наблюдение и "как раз стремятся вскрыть проблему". Гораздо опаснее, если власти не делают этого, а пытаются сгладить или приукрасить ситуацию, чтобы она "хорошо выглядела".

Читайте такжеПандемия коронавируса в мире ускоряется - глава ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию

"Но в случае инфекционных заболеваний, если ситуация "выглядит благополучно", это не значит, что она на самом деле благополучна. Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальной ситуации и принимало меры, чтобы погасить вспышки", - подчеркнул исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ.

Отметим, по состоянию на вторник, 28 июля, в мире зафиксировано 16 426 919 человек, заразившихся коронавирусом. При этом, как и ранее, первые позиции занимают США, Бразилия и Индия. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Число новых зараженных за сутки выросло на 201 тысячу человек по сравнению с предыдущим днем.

9 531 059 человек побороли смертельный вирус. При этом 653 353 человека стали жертвой коронавирусной инфекции. За сутки умерли более 4,6 тыс человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram