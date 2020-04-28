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От COVID-19 в мире вылечили более 800 тысяч пациентов

06:01, 28 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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При этом количество инфицированных возросло до 3 040 709. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758.

По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167.

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