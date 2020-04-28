От COVID-19 в мире вылечили более 800 тысяч пациентов

По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167 человек.

По состоянию на 5:30 28 апреля в мире от коронавирусной инфекции удалось вылечить уже 893 967 пациентов.

Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Читайте такжеГоворит о завершении пандемии коронавируса рано - глава ВОЗ

При этом количество инфицированных возросло до 3 040 709. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758.

По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167.

Читайте также: