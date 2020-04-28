От COVID-19 в мире вылечили более 800 тысяч пациентов
06:01, 28 апреля 2020Зарубежные новости
105 0
По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167 человек.
Иллюстрация REUTERS
По состоянию на 5:30 28 апреля в мире от коронавирусной инфекции удалось вылечить уже 893 967 пациентов.
Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.
Читайте такжеГоворит о завершении пандемии коронавируса рано - глава ВОЗ
При этом количество инфицированных возросло до 3 040 709. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758.
По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter