Количество инфицированных COVID-19 в мире достигло почти 10 миллионов
08:29, 27 июня 2020Зарубежные новости
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494 181 человек умер.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире заболело коронавирусом 9 801 572 человек.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Лидером по количеству зарегистрированных случаев болезни остаются США – 2 467 554, а также Бразилия – 1 274 974 и Россия – 619 936.
Одновременно половина из всех инфицированных выздоровела – 4 945 557. 494 181 человек умер.
Как сообщал УНИАН, миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии коронавирусп, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.
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