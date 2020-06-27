Количество инфицированных COVID-19 в мире достигло почти 10 миллионов

494 181 человек умер.

По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире заболело коронавирусом 9 801 572 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидером по количеству зарегистрированных случаев болезни остаются США – 2 467 554, а также Бразилия – 1 274 974 и Россия – 619 936.

Одновременно половина из всех инфицированных выздоровела – 4 945 557. 494 181 человек умер.

Как сообщал УНИАН, миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии коронавирусп, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

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