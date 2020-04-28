Во Франции за сутки от коронавируса умерли 437 человек

Всего в этой стране от COVID-19 уже умерли 23 тысячи 293 человека.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 437 человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

Читайте такжеВ Италии за сутки от коронавируса умерли 333 человека

В частности, 295 человек умерли в больницах и 142 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

В общей сложности во Франции с начала пандемии зарегистрировано 23 тысячи 293 летальные исхода.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 128 тысяч 339 человек, из них у 3 тысяч 764 человек - за последние сутки.

На сегодняшний день в больницы госпитализированы 28 тысяч 55 человек, что на 162 меньше, чем за минувшие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 4 тысячи 608 человека. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 74 человека.

Выписаны из больниц 45 тысяч 513 человек, что на 610 больше, чем за минувшие сутки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20:40 во всем мире зафиксировано 3 002 303 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 208 тысяч из них – летальные.

Читайте также: