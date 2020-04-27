В Италии за сутки от коронавируса умерли 333 человека

Всего с начала пандемии в этой стране смертность составила 26 тысяч 977 человек.

В Италии за сутки от пандемии коронавируса скончались 333 человека.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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В целом в Италии смертность от COVID-19 выросла до 26 тысяч 977 человек, в том числе на 333 летальных случая за последние сутки. Еще вчера за сутки сообщалось о смерти 260 человек.

В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 105 тысяч 813 человек, что на 290 человек меньше, чем вчера.

Госпитализированы 20 тысяч 353 человека. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилось на 1 тысячу 19 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 956 пациентов, что на 53 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

При этом число людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 66 тысяч 624. За последние сутки были выписаны 1 тысяча 696 человек.

Еще 83 тысячи 504 человека с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 199 тысяч 414 человек. За последние сутки это число возросло на 1 тысячу 739.

В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 35 тысяч 441 человек, в Пьемонте - 15 тысяч 508, в Эмилии-Романии - 12 тысяч 225, в Венето - 8 тысяч 860, в Тоскане - 5 тысяч 983 и в Лацио - 4 тысячи 562.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в мире зафиксированы 2 971 477 инфицированных коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека.