В Италии за сутки от коронавируса умерли 333 человека
В Италии за сутки от пандемии коронавируса скончались 333 человека.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
Читайте такжеИз-за мутации коронавируса разработка вакцины может затянуться - ВОЗ (видео)
В целом в Италии смертность от COVID-19 выросла до 26 тысяч 977 человек, в том числе на 333 летальных случая за последние сутки. Еще вчера за сутки сообщалось о смерти 260 человек.
В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 105 тысяч 813 человек, что на 290 человек меньше, чем вчера.
Госпитализированы 20 тысяч 353 человека. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилось на 1 тысячу 19 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 956 пациентов, что на 53 человека меньше, чем в предыдущие сутки.
При этом число людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 66 тысяч 624. За последние сутки были выписаны 1 тысяча 696 человек.
Еще 83 тысячи 504 человека с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.
В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 199 тысяч 414 человек. За последние сутки это число возросло на 1 тысячу 739.
В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 35 тысяч 441 человек, в Пьемонте - 15 тысяч 508, в Эмилии-Романии - 12 тысяч 225, в Венето - 8 тысяч 860, в Тоскане - 5 тысяч 983 и в Лацио - 4 тысячи 562.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в мире зафиксированы 2 971 477 инфицированных коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире