Коронавирус: число случаев заражения во всем мире приближается к трем миллионам
08:57, 26 апреля 2020Зарубежные новости
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Абсолютным лидером по числу заражений остаются США.
Пандемия коронавируса продолжается / REUTERS
По состоянию на утро 26 апреля во всем мире зафиксировано 2 898 082 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 202 880 из них – летальные. 817 042 пациента выздоровели.
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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.
Абсолютным лидером по числу заражений остаются США – там зафиксировано 939 235 случаев. Второе место – у Испании (223 759), третье – у Италии (195 351). Четвертое и пятое место занимают Франция (161 644) и Германия (156 513).
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