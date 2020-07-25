ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд: в мире за сутки обнаружили более 284 тысяч инфицированных коронавирусом (карта)

Количество летальных случаев во всем мире за сутки выросло на 9783.

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире перевалило за 15,6 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные в пятницу данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Количество летальных случаев во всем мире за сутки выросло на 9783.

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Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7 097 летальных случаев. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.

По состоянию на утро субботы, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 638 577 Одновременно выздоровели 8 986 470 человек.

Всего в мире 15 676 604 человека инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 111 950), Бразилия (2 287 475), Индия (1 288 108), Россия (799 499), а также Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (145 539), Бразилии (85 238), Великобритании (45 762), Мексике (42 645), Италии, Индии, Франции и Испании. В Китае в общем — 4,650.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 571 — летальных. Кабмин продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в 185 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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