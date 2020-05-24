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В мире за сутки зафиксировано почти 100 тысяч новых случаев COVID-19

09:01, 24 мая 2020
Зарубежные новости
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Ситуация с коронавирусом в мире на 24 мая / Иллюстрация REUTERS

По состоянию на 8:30 утра по киевскому времени, в мире зафиксировано 5 311 624 случая заражения коронавирусом. За сутки выявлен 98 141 новый случай инфекции. Число летальных случаев на сегодня составляет 342 105 (+3880 за сутки).

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса. В то же время, на сегодня 2 112 279 заболевших выздоровели.

Лидером по числу подтвержденных случаев заражения остаются США (1 622 670). На втором месте Бразилия – 347 398 случаев. На третьем – Россия (335 882). Четвертое место – у Великобритании (258 504), пятое – у Испании (235 290).

Накануне сообщалось, что с начала пандемии в Китае впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса

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