В мире за сутки зафиксировано почти 100 тысяч новых случаев COVID-19
По состоянию на 8:30 утра по киевскому времени, в мире зафиксировано 5 311 624 случая заражения коронавирусом. За сутки выявлен 98 141 новый случай инфекции. Число летальных случаев на сегодня составляет 342 105 (+3880 за сутки).
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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса. В то же время, на сегодня 2 112 279 заболевших выздоровели.
Лидером по числу подтвержденных случаев заражения остаются США (1 622 670). На втором месте Бразилия – 347 398 случаев. На третьем – Россия (335 882). Четвертое место – у Великобритании (258 504), пятое – у Испании (235 290).
Накануне сообщалось, что с начала пандемии в Китае впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса
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