В мире число жертв COVID-19 превысило 190 тысяч человек
В мире зафиксировано 190 788 смертей от коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который ведет статистику по COVID-19.
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Больше всего смертей зафиксировали в США. Там от коронавируса скончались 49 769 человек, на втором месте Италия - 25 549 смертей, на третьем - Испания. Там от инфекции умерли 22,157 человек. Кроме того, большое количество погибших во Франции - 21,856 и Великобритании - 18,738 человек.
Кроме того, в мире зафиксировано уже более 2,7 миллионов зараженных коронавирусом. Из них - почти 60 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии.
Выздороветь с начала пандемии удалось более 738 тысячам пациентов.
Только за прошедшие сутки в мире диагностировали более 85 тысяч заражений COVID-19.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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