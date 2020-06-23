Сразу 1,5 тысячи инфицированных: немецкий городок возвращает карантин из-за вспышки COVID-19 (видео)

Такой карантин продлится до конца этого месяца.

К строгому карантину возвращается один из округов Германии – Гютерсло. Причина – вспышка коронавируса на мясокомбинате. Инфекцию обнаружили у более 1,5 тысячи сотрудников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В городке еще раньше закрыли садики и школы, а с сегодняшнего дня закрывают фитнес-клубы, кинотеатры и возвращают контактные ограничения (встречи максимум двух людей не из одного дома).

Такой карантин продлится до конца этого месяца.

Местные власти объясняют, что таким образом хотят успокоить ситуацию и провести в это время больше тестов. Кроме того, медики надеются понять, перескочит ли вирус от местного персонала на остальное население.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 июня количество жертв коронавирусной болезни во всем мире составляет 471 640 человек – на 4004 больше, чем сутками ранее. В то же время, 4 511 603 пациенты выздоровели.

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