Ученый перечислил советы, которые помогут научиться жить с коронавирусом.

Вместо того, чтобы распространять успокаивающую ложь, лучше услышать горькую и неприятную правду. Мир фундаментально изменился за последние 9 месяцев после появления сообщений о небольшом кластере пневмонии в городе Ухань, Китай. Нигде больше не существует "нормальной" версии реальности, несмотря на все попытки некоторых политиков и псевдо-ученых убедить всех в обратном.

Читайте такжеNational Geographic: Людям наплевать на сотни тысяч жертв COVID-19, почему?Единственное, чего можно точно ждать в следующем году - это неопределенность. Об этом на страницах The Guardian пишет профессор Университета Эдинбурга Дэви Шридхар, который специализируется на глобальном здравоохранении. Он замечает, что пример Великобритании указывает на свойство карантинных ограничений быстро меняться. Поскольку правительство пытается найти лучший способ контролировать распространение коронавируса и при этом понести минимальный ущерб для экономических и социальных процессов. Каждая страна в мире сохраняет определенные ограничения. Да, даже Швеция это делает. От подхода введения и отмены карантина больше нет пользы. Потому что мы направляемся в будущее с разной степенью ограничений.

"Как ученого меня часто спрашивают, что делать, а что нет и как разобраться с неопределенным миром. Вот мои советы, как лучше всего наслаждаться жизнью и получить как можно больше нормальности, но при этом оставаясь ответственным гражданином", - пишет автор.

Читайте такжеПандемия COVID-19 ускоряется: ВОЗ обнаружила рекордное количество новых случаев коронавируса за неделюОн добавляет, что главный совет - встречаться с другими людьми только на cвежем воздухе. Исследования показали, что 97% случаев "суперраспространения" происходят в помещении. А угроза передачи коронавируса на улице минимальна. Если помещение плохо проветривается, в нем много людей и никто из них не в маске, то лучше избегать таких мест. В общем, ходить в магазины, встречаться с людьми на свежем воздухе и пользоваться общественным транспортом можно относительно безопасно при условии использования маски. Также сейчас лучшее время, чтобы отказаться от необязательных поездок, посещать парки неподалеку и поддерживать локальный бизнес.

Коронавирус передается от человека к человеку. Поэтому само собой разумеется, что чем больше у вас контактов, тем больше шансов, что скоро придется самоизолироваться из-за положительного теста друга. Со сколькими людьми вы близко контактируете за неделю? Речь идет о тех, с кем приходится быть физически близко на протяжении достаточно длительного времени (более 10 минут). Качество взаимодействий тоже более важно, чем количество.

Для молодых людей может показаться соблазнительным как можно скорее подхватить COVID-19 и выздороветь. Но вирус SARS-CoV-2 настолько отвратителен, что лучше им не заражаться. Были зафиксированы случаи повторного заражения. При этом второй раз болезнь протекала в мягкой форме или вообще без симптомов. Но по крайней мере в одном из случаев понадобилась госпитализация. То, что у вас эта болезнь уже была, не означает, что у вас гарантирован иммунитет против нее на всю жизнь.

Читайте такжеBloomberg: К концу 2020 года голод будет ежедневно убивать больше людей, чем COVID-19Более тревожно то, что многие люди в возрасте от 30 до 59 лет страдают от COVID-19 месяцами. Они чувствуют себя сонливо, их легкие повреждены, а вдобавок появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Такие случаи называют "долговременным COVID-19". Реальным следствием болезни может быть не только утраченные жизни, но и связанное с ней искалечивание молодого и трудоспособного населения. Зачем соглашаться на десятилетия подорванного здоровья вместо того, чтобы несколько месяцев потерпеть определенные неудобства?

Автор также замечает, что не менее, чем сам COVID-19, наше поведение может представлять угрозу для других включая уязвимых перед болезнью людей.

"Подумайте об этом как о цепном заражении. Если вы его звено и передали болезнь дальше, другие могут заболеть и умереть из-за вашей роли в цепи. Свадьба в штате Мэн закончилась тем, что более 170 человек вступили в контакт с коронавирусом. А семь человек умерли. При этом никто из этих семи не посещал свадьбу", - подчеркнул автор.

Читайте такжеВрач рассказал, нужно ли делать ПЦР-тест и самоизолироваться, если вы контактировали с инфицированным COVID-19Единственная альтернатива введению еще большего количества ограничений и изменений в нашем поведении - это создание функциональной системы тестирования и отслеживания. Карантин только жмет на кнопку "пауза" в распространении COVID-19. Как только ограничения отменяются, а правительства давят на кнопку "play", распространение восстановится. Ключевой целью карантина должно стать проведение массового тестирования и отслеживание случаев заражения, чтобы агрессивно искоренить распространение болезни в общинах. Так сделали в Китае, на Тайване, во Вьетнаме, Новой Зеландии и Южной Корее.

Это также дает время для поисков решений и развития возможностей систем здравоохранения. Просто закрывать целые страны на две недели - это не эффективно. Это лишь оттягивание неизбежного.

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Перевод: Лесь Дымань