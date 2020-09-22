В Лондоне считают, что новое средство диагностики может резко изменить ситуацию с контролем распространения коронавируса.

В Великобритании разработали новый тест на коронавирус, который обеспечивает "высокоточный" результат всего за 90 минут. Ученые считают, что он может помочь взять под контроль распространение болезни.

Читайте такжеПандемия COVID-19 ускоряется: ВОЗ обнаружила рекордное количество новых случаев коронавируса за неделюКак пишет The Independent новый быстрый тест не требует лабораторного оборудования. Анализ проводится с помощью специального картриджа, размер которого меньше, чем мобильный телефон. Его уже испытали в клиниках британской Национальной системы здравоохранения (NHS) в рамках исследования, которое провели ученые Имперского колледжа Лондона. Новый тест использовали для проверки пациентов и медицинского персонала.

Средство получило название CovidNudge. Оно продемонстрировало чувствительность выше 94% и 100%-ю точность. Это значит, что фальшивые отрицательные и положительные результаты случаются очень редко. Сейчас тесты CovidNudge используют в 8 клиниках Лондона. В ближайшие недели его отправят врачам по всей стране. Правительство Бориса Джонсона заказало 5,8 миллионов таких быстрых тестов.

"Результаты показывают, что эти тесты можно проводить у постели пациента без сложных процедур сбора материалов. При этом результат сопоставим с точностью стандартных лабораторных анализов", - сказал главный автор исследования Грэм Коук из кафедры инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус может вызвать преждевременные роды или даже потерю ребенкаThe Independent объясняет, что для проведения быстрого теста требуется мазок из носа пациента. Он вставляется в специальный картридж, который ищет следы генетического материала коронавируса SARS-CoV-2. Результаты появляются через 90 минут. Обычно лабораторный тест на COVID-19 дает результат по меньшей мере через 24 часа.

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Перевод: Лесь Дымань