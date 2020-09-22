Эксперты поясняют, что причина распространенного равнодушия к большим трагедиям кроется в самой человеческой природе.

Число жертв пандемии коронавируса приближается к мрачным отметкам. Только в США насчитали около 200 тысяч погибших от COVID-19. А в мире цифра приближается к миллиону. Новым вызовом для людей станет преодолеть естественную склонность стать равнодушными.

Об этом пишет National Geographic. Когда пандемия COVID-19 только началась 9 месяцев назад, нынешний подсчет погибших был чем-то немыслимым. При этом, чиновники в сфере здравоохранения разных стран считают, что реальное количество жертв болезни гораздо выше. Потому что определенный процент смертей от коронавируса не был должным образом классифицирован.

Читайте такжеПандемия COVID-19 ускоряется: ВОЗ обнаружила рекордное количество новых случаев коронавируса за неделюНо даже 200 тысяч мертвых от COVID-19 для США - это ужасная отметка. Это символическая мрачная цифра, которая закрепилась в сознании людей и стала сигналом о начале очередного тревожного уровня пандемии. Такой подсчет означает, что в США с конца февраля и до теперь в среднем кто-то умирал от COVID-19 каждые 1,5 минуты. Это также эквивалент истребления небольшого американского города вроде Солт-Лейк-Сити в штате Юта или Акрон в штате Огайо. Такое количество жертв равно 1450 самолетам, заполненным людьми.

"Если подумать об этом с такой точки зрения и предположить, что на борту классического Being 737 можно разместить 138 пассажирских мест, то можно сказать, что на территории США ежедневно разбивается 8 самолетов. Только представьте себе такое", - сказал исследователь скорби из Лос-Анджелеса Дэвид Кесслер.

Издание пишет, что такое огромное количество жертв коронавируса провоцирует страшные образы в воображении. Но неизвестным остается то, как оно на самом деле повлияет на коллективную и личную психику людей. Станет ли ужасный подсчет мертвых пациентов ударом, который создаст новый уровень тревоги и возмущения? Или приведет к общему онемению и безразличию?

Читайте такжеNature: Ученые нашли способ, как не позволить COVID-19 блокировать атаку иммунитетаУченые утверждают, что человеческий мозг не способен ощутить масштабы больших цифр. Кроме того, мы пытаемся воспринять отчеты о новых смертях от COVID-19 на фоне целого океана других проблем. Среди них экономическая неопределенность, общественные беспорядки, лесные пожары, ураганы, геополитическое противостояние, электоральное напряжение, а также беспрецедентные изменения в том, как мы работаем, покупаем вещи, контактируем друг с другом и обучаем наших детей.

"Целая страна в депрессии. Если вы уже пережили стресс, то 200 тысяч жертв становятся просто одним из пунктов", - сказала когнитивный психолог из Принстонского университета Элке Вебер.

Однако, эксперты говорят, что существует способ поглотить и разобраться с ужасными новостями без ощущения угнетения и апатии. Большая трагедия не всегда вызывает больше сочувствия. Напротив, она может контринтуитивно привести к апатии. Психолог из Университета Орегона Пол Славоник объясняет, что масштаб числа жертв может сделать людей менее готовыми сочувствовать. Он называет этот феномен "психическим онемением".

Читайте такжеВ Великобритании усиливают противоэпидемические меры из-за стремительного ухудшения эпидситуации с коронавирусомВ 2014 году, исследуя благотворительность, Славоник обнаружили, что забота людей о других в беде не усиливается вместе с количеством тех, кто нуждается в помощи.

"Мы очень сильно переживаем за одного человека в опасности, но эти переживания не масштабируются. Если речь идет о двух людях в беде, то вы не чувствуете себя вдвое хуже. Ваше внимание делится пополам и эмоциональная связь уже не такая сильная", - пояснил он.

По мнению ученого, человеческий мозг эволюционно приобрел такое свойство. Миллионы лет назад люди ничего не знали о чуме, которая убивает людей где-то далеко, о конфликтах или катастрофах. Поэтому они были сосредоточены на защите себя, своих семей и небольших общин.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус может вызвать преждевременные роды или даже потерю ребенкаВдобавок, долговременная пандемия в сочетании с отсутствием четкой точки, в которой она бы закончилась, может притупить человеческое чувство шока. Проще говоря, люди привыкают слышать о жертвах COVID-19. И в конце концов они достигают точки, в которой высшие цифры больше не фиксируются эмоционально.

"Человеческий вид очень хорошо приспосабливается. Если вы подумаете о людях, которые живут в зонах боевых действий, то поймете, что определенный тип мышления становится для них просто нормой. Нейроны нашего мозга разгораются, когда что-то меняется. Но со временем они успокаиваются. Если долго находиться в комнате, где плохо пахнет, в конце концов вы перестанете замечать этот запах", - пояснил Вебер.

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Перевод: Лесь Дымань