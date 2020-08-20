Nature: Мир может никогда не узнать, лечит ли кровяная плазма от COVID-19

Не хватает доказательств, подтверждающих, что плазма действительно способна помочь людям с коронавирусом, а поведение Вашингтона может сорвать все попытки их собрать.

Президент США Дональд Трамп призвал людей, переживших COVID-19, сдавать кровяную плазму, чтобы ее можно было использовать для лечения других. Между тем, распространяются слухи о том, что американские регуляторы готовятся авторизовать применение кровяной плазмы как критического средства терапии. Таким образом врачи смогут ее дать большему количеству людей.

Но ученые и медики по всему миру обеспокоены таким американским энтузиазмом. Поскольку он может сорвать текущие клинические испытания, призванные установить, действительно ли плазма лечит от COVID-19.

Читайте такжеNational Geographic: Прививки от COVID-19 могут стать обязательными, как это будет происходить? Об этом пишет журнал Nature. Некоторые клиники уже используют кровяную плазму в некоторых особых случаях. Но авторизация от Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) упростит процесс сбора и распространения желтой жидкости, которая остается после очистки крови от ее составляющих телец.

Однако, на данный момент нет твердых доказательств, что плазма действительно помогает пациентам. И шаги со стороны правительства США могут подорвать все попытки выяснить, как она влияет на коронавирус. Об этом сказал бывший комиссар FDA Роберт Калифф, который сейчас возглавляет отдел по вопросам политики и стратегии в компаниях Verily и Google Health (обе принадлежат корпорации Alphabet).

Противовирусный препарат remdesivir и противовоспалительное dexamethasone - единственные средства, эффективность которых против COVID-19 была доказана в ходе строгих клинических испытаний. Кровяную плазму выздоровевших пациентов испытывали только в рамках небольших исследований без статистического веса. Поэтому на их основании нельзя делать окончательные выводы.

Читайте такжена черном рынке в Пакистане начали продавать кровь людей, переболевшим COVID-19 В FDA не ответили на запрос Nature о том, какое решение ведомство собирается принять по плазме. Но если все же появится решение об авторизации, это сорвет клинические испытания. Потому что люди будут напрямую обращаться за лечением плазмой вместо того, чтобы записываться в группы клинических испытаний. Так они могут точно получить средство лечения без риска попасть в контрольную группу, не получает плазму.

"Это потенциальный способ лечения, который может сработать. И я не думаю, что расширение доступа к нему - это слишком. Но нам надо серьезно акцентировать внимание на том, что случайные клинические испытания - это приоритет", - сказал Калифф.

Пандемия коронавируса: что известно по состоянию на 20 августа?

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань