Forbes: В теле детей в 100 раз больше коронавируса, чем у тяжело больных взрослых

Ученые обнаружили, что дети более эффективно разносят COVID-19, чем взрослые, потому что вирусная нагрузка у них гораздо выше.

Новое исследование показало, что дети играют роль "незаметных" распространителей коронавируса в целых общинах. Согласно выводам, которые были опубликованы в Journal of Pediatrics, у детей с COVID-19 более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем у госпитализированных взрослых.

"Я была удивлена столь высоким уровнем вируса, который мы обнаружили у детей всех возрастов, особенно в первые два дня заражения", - сказала Forbes главный автор исследования Лил Йонкер.

Читайте такжеThe Atlantic: коронавируса уже изменил людей навсегда Она добавила, что у детей часто заражение проходит без симптомов. Но при этом вирусная нагрузка у них значительно выше.

"Я не ожидала, что вирусная нагрузка будет настолько высокой. Подумайте о больнице и о всех мерах безопасности, которые воплощаются для лечения тяжело больных взрослых. Вирусная нагрузка у таких госпитализированных пациентов значительно ниже, чем у "здоровых детей", которые ходят везде и разносят SARS-CoV-2 ", - пояснила Йонкер.

Forbes объясняет, что исследование было проведено сотрудниками Массачусетской общей больницы и Массачусетской детской клиники. В его рамках ученые наблюдали за 192 детьми в возрасте от 0 до 22 лет. Среди них у 49 тесты выявили COVID-19, а еще у 18 - другие осложнения, связанные с коронавирусом.

Читайте такжеThe Guardian: Способ открыть школы первого сентября без страха перед COVID-19 существует Исследование показало, что хотя младшие дети менее рискуют заразиться или тяжело заболеть COVID-19, их вирусная нагрузка не сокращается. Авторы отмечают, что у детей меньше рецепторов, к которым коронавирус способен цепляться. Но несмотря на это, они все равно могут разносить большое количество частиц и инфицировать других.

"У детей нет иммунитета к инфекции. А их симптомы коррелируют с контактами и заражением. Во время пандемии COVID-19 мы в основном проверяли тех, у кого были симптомы. Поэтому мы пришли к выводу, что подавляющее большинство людей, которые заражаются - это взрослые. Однако, наши результаты показывают, что дети не защищены от вируса. Мы не должны отвергать роль детей как тех, кто может распространять вирус", - сказал профессор педиатрии из Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования Алессио Фасано.

На самом деле исследования, которое было опубликовано на прошлой неделе в Journal of the American Medical Association, показало, что дети распространяют COVID-19 более эффективно, чем взрослые. Потому что их вирусная нагрузка выше. Результаты показали, что у детей до 5 лет в 10-100 раз больше активных частиц коронавируса в носу и горле, чем у старших детей и взрослых.

Издание пишет, что выводы двух исследований несут важные выводы для подготовки к открытию школ перед началом учебного года.

Читайте такжеDer Spiegel: Распространение коронавируса осенью может усилиться из-за влажности Авторы, а также другие эксперты советуют не полагаться исключительно на замеры температуры тела и мониторинг симптомов в поисках больных COVID-19 в школах. Они объясняют, что когда у детей даже проявляются типичные для болезни симптомы, такие как высокая температура, насморк и кашель, часто накладываются на другие типичные для детей болезни. Поэтому поставить точный диагноз очень трудно. Вместе с тем эксперты советуют ввести меры контроля, такие как социальное дистанцирование, обязательное одевание маски и частое мытье рук. А также совместить все эти меры с удаленным обучением по возможности.

Ученые добавляют, что частое тестирование всех учащихся на COVID-19 и своевременное получение результатов будет важным для безопасного возвращения детей в школы. По словам Фасано, открытие школ без четкого плана может привести к увеличению количества зараженных. Потому что дети будут приносить коронавирус из школы домой.

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Перевод: Лесь Дымань