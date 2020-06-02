От коронавирусной инфекции в мире выздоровело почти 2,7 миллиона человек (карта)

Всего в мире 6 266 193 человека инфицировано COVID-19.

По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 375 554 человек. В свою очередь, выздоровели 2 696 009

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 6 266 193 человека инфицировано.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 105 160 человек, в Великобритании — 39 127, Италии — 33 475, Бразилии — 29 937, Франции — 28 836 и Испании — 27 127. В Китае в общем — 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального случая.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (1 811 357), Бразилия (526 447), Россия (414 328), Великобритания (277 736), Испания (239 638), Италия (233 197), Индия (198 370), Франция (189 348), Германия (183 594), Перу (170 039) и Турция (164 769).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 24 012 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 718 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в 185 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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