Nature Ученые нашли доказательства, что антитела защищают от повторного заражения COVID-19

Во время вспышки коронавируса на рыболовецком судне не все члены экипажа заразились.

Массивная вспышка коронавируса на рыбацкой лодке из США обошла членов экипажа, у которых уже были антитела против нового коронавируса. Ученые считают, что это первое прямое доказательство того, что такие иммунные клетки защищают людей от повторного заражения.

Читайте такжеВ ВОЗ признали, что коллективный иммунитет не поможет побороть коронавируса Об этом пишет журнал Nature. После вирусного заражения иммунная система создает соединения, которые называют нейтрализующими антителами . Они способны атаковать вирус, если он проникнет в организм снова. Но до сих пор было непонятно, защищают ли такие антитела от повторного заражения SARS-CoV-2.

Ученый Александр Гренингер из Вашингтонской школы медицины вместе с коллегами провел тесты для членов экипажа американского судна. Они искали SARS-CoV-2 и антитела против него (детали исследования можно прочитать на medRxiv ).

Перед тем, как судно отчалило, исследователи провели тесты для 120 членов экипажа из 122. Результаты показали, что у всех них не было SARS-CoV-2. Но на борту все же началась вспышка коронавируса вскоре после ухода корабля от берега.

Читайте такжеNew York Times: Врачи до сих пор понятия не имеют, как лечить COVID-19 Тесты по возвращении показали, что из 122 членов экипажа были заражены 104. Никто из них не болел COVID-19 ранее. Ученые перед плаванием не выявили у них антитела против коронавируса. Но члены экипажа, у которых были нейтрализующие антитела перед уходом корабля в море, не заразились снова. Ученые считают, что это статистически веское доказательство того, что приобретенные антитела защищаются от SARS-CoV-2. Nature отмечает, что результаты исследования сейчас проходят экспертную оценку.

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Перевод: Лесь Дымань