Der Spiegel: Распространение коронавируса осенью может усилиться из-за влажности

Ученые выяснили, на каком расстоянии от больного можно заразиться COVID-19 во влажной и сухой среде.

Они могут зависать в воздухе на целые часы или даже дни, играя ключевую роль в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Крошечные аэрозоли также способны переносить патоген на большие расстояния.

Теперь стало известно, что они могут нести не только фрагменты генома коронавируса, а целые его активные частицы. Эффективные стратегии борьбы против зараженных аэрозолей будут ключевыми в противостоянии распространению COVID-19, особенно в осенние и зимние месяцы.

Читайте такжеNew York Times: Врачи до сих пор понятия не имеют, как лечить COVID-19 Об этом пишет Der Spiegel , добавляя, что ученые узнают все больше об условиях, при которых аэрозоли остаются в воздухе особенно долго. В этом контексте команда ученых из Университета Миссури во главе с Бинбин Вонгом опубликовала очень интересное исследование. Оно появилось на страницах журнала Physics of Fluids.

Ученые установили, что влажность играет определяющую роль в продолжительности «жизни» аэрозолей. По их расчетам, во влажной среде частицы среднего размера живут в 23 раза дольше, чем в сухом воздухе. В дополнение влажность определяет, как далеко от источника могут улететь зараженные капельки.

Der Spiegel поясняет, что аэрозоли выдыхают больные люди. Эти крошечные капельки могут содержать воду, жиры, белки и соль. В сухой среде они высыхают быстрее. Ученые установили, что при 100% -й влажности большие капельки диаметром 100 микрометров (примерно равно размеру песчинки) в среднем оседают на землю на расстоянии 1,8 метра от источника.

Меньшие частицы диаметром 50 микрометров могут преодолеть расстояние 5 метров, если воздух будет влажным. Но если влажность будет составлять 50%, ни одна капелька с диаметром 50 микрометров не улетит дальше, чем на 3,5 метра.

Читайте такжеCNN: В США создали новый дешевый и быстрый тест на коронавируса Der Spiegel пишет, что единого эффективного решения в борьбе с опасными аэрозолями нет. Федеральное агентство по окружающей среде ФРГ недавно выступило с определенными рекомендациями. В частности, в ведомстве советуют "интенсивно проветривать школьные классы, открывая окна настежь" во время каждого перерыва. Это при условии, что урок длится не менее 45 минут.

Но проветривания недостаточно, если в комнате людно. Его следует сочетать с другими мерами безопасности. В частности, следует придерживаться социального дистанцирования, усиленных правил гигиены, а также носить маску. Институт Роберта Коха также выяснил, что длительное пребывание в небольшом, плохо проветренном помещении может повысить риск заражения через аэрозоли даже на расстоянии более двух метров.

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Перевод: Лесь Дымань