Количество выздоровевших от COVID-19 перевалило за четыре миллиона

453 290 больных умерли.

По состоянию на 5:30 по киевскому времени количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4 142 540.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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При этом в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321).

453 290 больных умерли.

Как сообщал УНИАН, новозеландские медики обнаружили новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки. Этот 60-летний мужчина, который 13 июня вернулся в Новую Зеландию из Пакистана.

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