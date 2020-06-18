Вспышка COVID-19 в Пекине: количество инфицированных продолжает увеличиваться

Новая вспышка коронавируса произошла на оптовом продуктовом рынке в Пекине – тогда заболели шестеро работников.

Китай сообщил о 28 новых случаев инфицирования коронавирусом на материке по состоянию на вечер 17 июня. 21 больной был обнаружен в Пекине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной комиссии по здравоохранению.

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Четыре случая, по словам чиновников, были «импортированы», выявлены также 8 бессимптомных случаев.

За день до этого комиссия сообщила о 44 новых больных; 11 «импортированных», еще 11 – без течения симптомов вируса. Общее количество подтвержденных случаев составляет 83 293. Количество погибших без изменений – 4 634.

Как сообщал УНИАН, новая вспышка коронавируса случилась на оптовом продуктовом рынке в Пекине – тогда заболели шестеро работников.

Местные власти закрыли рынок и проверили на наличие болезни 10 тысяч сотрудников. Кроме того, изъяли из обращения и проверили пищу. Вместе с ним работу остановили еще 5 рынков, а в городе открыли временные павильоны с овощами и фруктами.

Вчера власти Пекина перекрыли 29 меньших административных районов с 270 в рамках усиления карантина.

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