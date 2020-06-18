В мире уже 8,3 миллиона подтвержденных инфицированных COVID-19

Количество выздоровевших уже пересекло отметку в 4 миллиона.

По состоянию на 5:30 утра по киевскому времени в мире уже 8 331 135 подтвержденных инфицированных COVID-19 с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев заражения, как и ранее, зарегистрировано в США – 2 163 290, Бразилии – 955 377, России – 552 549.

При этом количество выздоровевших уже пересекло отметку в 4 миллиона - 4 065 733. Одновременно 448 504 человека погибли.

Как сообщал УНИАН, власти Пекина перекрыли 29 меньших административных районов из 270 в рамках усиления карантина вследствие вспышки COVID-19 на одном из местных рынков.

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