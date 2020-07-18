С начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались уже более 14,1 миллиона человек

В то же время более половине больных удалось выздороветь – 7 894 890.

По состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 инфицирования COVID-19 с начала пандемии.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Наихудшая ситуация с заражением в США – 3 647 715, Бразилии – 2 046 328, Индии – 1 039 084 и России – 758 001. Украина в общем перечне находится между Филиппинами (63 001) и Кувейтом (58 221).

В то же время более половине больных удалось выздороветь – 7 894 890, тогда как 602 656 человек умерли.

Как сообщал УНИАН, в США впервые за несколько лет зафиксировали случай заражения бубонной чумой. Последний раз ее регистрировали в штате Колорадо в 2015 году.

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