Пациент несколько раз болел COVID-19 в течение пяти месяцев, хотя заразился лишь один раз.

Новый коронавирус снова и снова восстанавливался в теле зараженного мужчины. В конце концов, инфекция убила его. Но случай стал уникальной демонстрацией чрезвычайно быстрой эволюции вируса в теле одного человека.

Читайте такжеNewsweek: Коронавирус мутировал и стал более заразным, но стал ли менее смертельным?Об этом пишет Nature со ссылкой на исследования Мануэлы Кернадас и Джанатана ли из Brigham and Women's Hospital в Бостоне, штат Массачусетс (материалы исследования можно прочитать на сайте The New England Journal of Medicine). Вместе с коллегами они следили за ходом COVID-19 у 45-летнего мужчины, который давно страдал от аутоиммунного расстройства. Пациент принимал лекарства, среди которых были мощные препараты для подавления иммунной системы.

После первого положительного теста на коронавирус SARS-CoV-2 прошло 40 дней, прежде чем повторные тесты подтвердили подавление инфекции. Но несмотря на противовирусное лечение, вирус вскоре снова стал активным. В течение пяти месяцев после установления диагноза COVID-19 активность коронавируса еще два раза спадала и усиливалась. В конце концов, мужчина умер.

Анализ генома показал, что пациент не был заражен SARS-CoV-2 несколько раз. Вместо этого вирус сохранялся и быстро мутировал в его теле. Ученые заметили изменения в аминокислотах "шипов" коронавируса и его рецептор-связующем домене. На них приходится 13% и 2% от генома вируса соответственно. Но при этом 57% и 38% выявленных генетических изменений были обнаружены именно в этих частях соответственно.

Читайте такжеNature: Коронавирус мутировал и теперь может делать антитела слабееАвторы отмечают, что в большинстве случаев пациенты, которые страдают от проблем с иммунной системой, выздоравливают от COVID-19. Однако, исследованный ими случай указывает на потенциальную возможность появления долговременного заражения, которое сопровождается ускоренной эволюцией инфекции у людей с подорванным иммунитетом.

