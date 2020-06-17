В мире от COVID-19 выздоровели почти 4 миллиона человек

441 505 инфицированных умерли.

По состоянию на 5:30 утра по киевскому времени от COVID-19 с начала пандемии в мире выздоровели 3 945 763 людей.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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При этом болезнь до сих пор не отступает. На утро 17 июня подтверждено уже более 140 тысяч новых случаев. Больше всего инфицированных в США (с начала пандемии там заболели 2 137 707 человек), Бразилии (923 189), России (544 725). Всего больных COVID-19 – 8 155 266 людей.

441 505 инфицированных умерли.

Как сообщал УНИАН, коронавирус, который обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина Синьфади, может оказаться более заразным, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухане.

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