New York Times: Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к COVID-19

Антитела, готовые бороться с коронавирусом, месяцами сохраняются в организме даже тех пациентов, у которых заражение прошло в мягкой форме.

Новые исследования показывают, что клетки человеческой иммунной системы сохраняют информацию о новом коронавирусе. Поэтому в будущем они могут вновь отбить атаку инфекции.

Иммунная система "запоминает" различные возбудители заболеваний не одинаково хорошо. Но, похоже, наше тело способно серьезно исследовать новый коронавирус, - пишет New York Times .

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Ученые, которые следили за иммунной реакцией на инфекцию, теперь начали фиксировать обнадеживающие признаки появления долговременной защиты. И они возникают даже у людей, переживших COVID-19 в мягкой форме. Антитела против болезни, а также иммунные B- и Т-клетки, способные распознать инфекцию, сохраняются в организме спустя месяцы после завершения болезни. Это напоминает то, как человеческое тело борется с другими вирусами.

"Все работает именно так, как и надо", - сказал иммунолог из Университета Аризоны Дипта Бхаттачария, автор одного из новых исследований, которое еще не прошло профессиональную проверку.

Пока ученые не могут пердсказать, как долго защита от коронавируса будет сохраняться. Однако, многие эксперты считают новые данные причиной для оптимизма.

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Поскольку они указывают на то, что клетки, призванные изучать возбудителей заболеваний, на самом деле выполняют свою работу хорошо. Поэтому у организма должны быть хорошие шансы отбить атаку коронавируса при повторном заражении. При этом, это должно произойти быстрее и эффективнее, чем в первый раз.

"Это именно то, на что мы все надеемся. Все необходимые условия для полной защитной иммунной реакции на своем месте", - сказала Марион Пеппер, иммунолог из Университета Вашингтона и автор другого исследования, которое сейчас проходит проверку перед публикацией в журнале Nature.

Доктор Пеппер добавила, что защиту от повторного заражения нельзя подтвердить окончательно, пока не появятся доказательства, что люди, которые заразились во второй раз, действительно остались здоровыми. Но новые выводы позволяют развеять беспокойство относительно способности вируса обманывать иммунную систему, не оставляя в ее клетках "памяти" о себе. Если бы так происходило, люди могли бы оставаться уязвимыми к повторным ударам болезни.

Читайте такжеNewsweek: Швеция без карантина Так и не достигла коллективного иммунитета Ученые до сих пор не зафиксировали однозначные доказательства, которые бы подтверждали возможность повторного заражения коронавируса. Ведь пандемия продолжается еще не так долго. Впрочем, по мнению доктора Пеппер, перспектива появления так называемой иммунной памяти о болезни может объяснить, почему до сих пор не удалось найти доказательства повторного заражения.

New York Times пишет, что несколько исследований включая то, которое провели команды доктора Бхаттачарии и доктора Пеппер, обнаружили готовые к борьбе с коронавирусом антитела в крови уже выздоровевших людей. Они сохранялись на низком уровне даже через несколько месяцев после выздоровления.

"Количество антител падает, но они сохраняются на достаточно стабильном низком уровне, который наблюдается через три месяца после начала симптомов. Реакция имеет вполне долговременный вид", - сказал доктор Бхаттачария.

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Перевод: Лесь Дымань