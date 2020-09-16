Эксперты объясняют, почему в этом году лучше сделать прививку от сезонного гриппа.

С началом осени врачи начинают напоминать своим пациентам о необходимости подготовиться к холодной поре и сделать прививку от гриппа. Обычно многие игнорируют это предупреждение. Но в 2020 году лучше так не шутить.

Читайте такжеГрипп опасен, чем считалось ранее - американские ученыеМы приближаемся к возможному началу так называемой "двойной пандемии" гриппа и COVID-19. И исследования показывают, что можно заразиться обоими вирусами одновременно, - пишет National Geographic. К сожалению, опыт прошлых лет показывает, что люди не относятся к гриппу достаточно серьезно. В прошлом году, например, в США только 45% взрослых сделали прививку от болезни, о чем свидетельствуют данные американского Центра контроля и профилактики заболеваний. И это несмотря на то, что грипп в течение последнего десятилетия убивал в среднем 37 тысяч человек.

Одновременное распространение сразу двух заболеваний может перегрузить системы здравоохранения стран и поставить человеческие жизни под еще большую угрозу. Издание National Geographic спросило двух инфекционистов об опасностях, которые ждут нас в холодные сезоны.

Что будет, если заразиться одновременно гриппом и COVID-19?

Старший директор по профилактике инфекций в Медицинской школе при Университете Джона Хопкинса Лайза Марагакис подтверждает, что люди действительно могут заразиться обоими вирусами одновременно. И иммунной системе будет труднее бороться с ними.

"Так вы рискуете столкнуться с тяжелым повреждением легких, длинным периодом заболевания, более тяжелыми осложнениями. Можно даже умереть. Мы не знаем пока, повышает ли предварительное заражение коронавирусом или гриппом шансы подхватить другой из них. Но при таких условиях люди точно становятся более уязвимыми. Поэтому что вирусные инфекции повреждают ткани дыхательных путей. Поэтому защититься от проникновения еще одного вируса будет трудно. Также воспаление в легких (а обе болезни его провоцируют) создает возможности для бактерий", - пояснила инфекционист.

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По словам Марагакис, симптомы гриппа и COVID-19 похожи. Поэтому быстрая и правильная диагностика будет большим вызовом в этом году.

"Даже если у вас мягкие симптомы, не пытайтесь избавиться от вируса самостоятельно. И не думайте, что кашель - единственный признак, что у вас COVID-19. Нужно немедленно обратиться к врачу, если у вас боли в теле, высокая температура, болит горло или есть другие респираторные симптомы. Нужно быстро сдать тест на COVID-19. Список признаков коронавируса постоянно растет и теперь включает потерю обоняния, тошноту, диарею и даже набухшие красные пальцы", - пояснила Марагакис, добавив, что очень важно знать, от какой именно инфекции страдает пациент.

Если речь идет о гриппе, врач может предписать противовирусные препараты. Но если пациент заражен COVID-19, врач может помочь решить, нужна ли госпитализация и назначение лечения с помощью стероидов или экспериментальных средств. Кроме того, пациенту нужно соблюдать карантин, чтобы не заразить других.

"Вы можете думать, что грипп - это не что-то серьезное, если у вас мягкий случай, когда через несколько дней симптомы проходят сами. Но спросите кого-то, кто пережил вирусную пневмонию, вызванную гриппом, чтобы понять, что вы очень сильно ошибаетесь. С гриппом тоже попадают в больницу. Не думаю, что люди осознают, насколько тяжелым он может быть", - сказала Марагакис.

В Южном полушарии Земли сезон гриппа уже прошел. Чего ждать странам в Северном полушарии, учитывая опыт юга?

По словам инфекциониста Детской исследовательской клиники в Мемфисе Роберта Вебстера, никто не может предсказать, насколько тяжелым будет нынешний сезон гриппа. Однако, он указывает на определенные хорошие новости из южных стран, таких как Австралия, Новая Зеландия и Чили, где сезон гриппа как раз заканчивается.

"Уровень распространения гриппа там был удивительно низким. Причина в том, что правительства этих стран смогли воплотить эффективные стратегии для контроля коронавируса, такие как социальное дистанцирование, частое мытье рук и использование масок. У гриппа таким образом тоже не было шансов закрепиться", - пояснил он.

Читайте такжеScience: Беременные женщины в особой опасности из-за COVID-19Вебстер также указал на то, что дети традиционно больше распространяют грипп. И закрытие школ тоже помогло остановить распространение вирусов.

"Но пусть у вас не возникает фальшивого чувство защищенности. Даже если вы осторожны и придерживаетесь всех рекомендаций органов здравоохранения. Если вы ответственный человек, вы все равно должны сделать прививки от гриппа. Потому что вы можете передать болезнь другим более уязвимым людям, которые могут умереть от нее", - подчеркнул эксперт.

Опасное сочетание гриппа с коронавирусом: что было известно до сих пор?

Украинский врач объяснила, может ли больной гриппом "подхватить" коронавирус. По словам доктора медицинских наук Аллы Мироненко, это невозможно. Потому что вирусы своеобразным образом "конкурируют" между собой. Она также добавила, что когда в окружающей среде циркулируют несколько вирусов, "побеждает" тот, который новее. Поэтому коронавирус, скорее всего будет доминировать.

О такой же конкуренции между вирусами писало и издание The Guardian. Однако, в случае коронавируса это правило, как оказалось, не работает. К примеру, в городе Ухань еще в января 2020 года в теле пациентов обнаруживали как возбудитель COVID-19, так и грипп. У таких пациентов чаще наблюдались тяжелые осложнения.

Поэтому сейчас эксперты настаивают, что в условиях пандемии COVID-19 с осени стоит вакцинироваться от гриппа. Хотя бы потому, что с началом холодного сезона люди чаще будут находиться в помещении, где коронавирус лучше распространяется.

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Перевод: Лесь Дымань