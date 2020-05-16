В мире уже 4,5 миллиона больных COVID-19, больше всего в США и России
08:26, 16 мая 2020Зарубежные новости
86 0
Жертвами COVID-19 стало 307 696 людей.
Иллюстрация REUTERS
По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 4 542 910 инфицированных COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.
Читайте такжеИсследования показали, что лечение интерфероном может ускорить выздоровление пациентов с коронавирусом
Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.
Одновременно 1 637 073 удалось выздороветь. Больше всего вылеченных в США – 250 747, Германии – 151 597 и Испании – 144 783.
Жертвами COVID-19 стало 307 696 человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter