В мире уже 4,5 миллиона больных COVID-19, больше всего в США и России

Жертвами COVID-19 стало 307 696 людей.

По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 4 542 910 инфицированных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

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Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.

Одновременно 1 637 073 удалось выздороветь. Больше всего вылеченных в США – 250 747, Германии – 151 597 и Испании – 144 783.

Жертвами COVID-19 стало 307 696 человек.

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