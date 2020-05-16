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В мире уже 4,5 миллиона больных COVID-19, больше всего в США и России

08:26, 16 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

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Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.

Одновременно 1 637 073 удалось выздороветь. Больше всего вылеченных в США – 250 747, Германии – 151 597 и Испании – 144 783.

Жертвами COVID-19 стало 307 696 человек.

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