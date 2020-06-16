цей матеріал доступний українською

Инфицированных COVID-19 в мире уже более 8 миллионов (карта)

06:11, 16 июня 2020
Зарубежные новости
35 0
Коронавирус 16 июня - сколько инфицированных в мире, свежие данные по странам / Скриншот

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеЕврокомиссия обвинила израильского фармгиганта Teva в нарушении законодательства

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США (2 113 488), Бразилии (888 271), России (536 484). Украина (32 785) находится между Аргентиной и Швейцарией.

При этом 3 843 843 удалось вылечиться: 576 334 – в США, 477 593 – в Бразилии, 284 021 – в России.

С начала пандемии погибли 436 319 инфицированных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, врачи сообщают, что на протяжении течения COVID-19 у некоторых пациентов могут возникнуть признаки острого панкреатита.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter