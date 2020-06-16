Инфицированных COVID-19 в мире уже более 8 миллионов (карта)
По состоянию на 5:30 утра по киевскому времени в мире насчитывается уже 8 015 053 больных коронавирусом с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США (2 113 488), Бразилии (888 271), России (536 484). Украина (32 785) находится между Аргентиной и Швейцарией.
При этом 3 843 843 удалось вылечиться: 576 334 – в США, 477 593 – в Бразилии, 284 021 – в России.
С начала пандемии погибли 436 319 инфицированных COVID-19.
Как сообщал УНИАН, врачи сообщают, что на протяжении течения COVID-19 у некоторых пациентов могут возникнуть признаки острого панкреатита.
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