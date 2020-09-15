Практика мерить температуру стала нормой этикета во многих общественных местах, хотя эксперты говорят, что пользы от этого мало.

В последнее время на входах в больницы, офисные центры, а также на заводах появились новые охранники с электронными термометрами в форме небольших пистолетов. Они меряют всем температуру, пытаясь отсеять людей с лихорадкой, которые могут быть еще и носителями коронавируса.

Читайте такжеNature: Негативный тест на COVID-19 не означает, что пациент выздоровелРаботники некоторых компаний в США обязаны сообщать свою температуру через специальный мобильное приложение, чтобы получить разрешение прийти на работу. В Нью-Йорке в конце месяца снова заработают рестораны. И проверка температуры на входе тоже будет обязательной, - пишет New York Times.

С начала пандемии коронавируса проверка температуры тела для выявления лихорадки становились все более распространенной. Это способствовало повышению продаж инфракрасных бесконтактных термометров и сканеров. Хотя научные доказательства уже подтвердили небольшую ценность таких проверок.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе призвал включить проверку температуры тела в ряд правил, которые ресторанам придется выполнять для запуска работы. Среди других требований - жесткое ограничение количества столов и обязательное использование масок. Рестораны также будут требовать контактные данные одного из клиентов за каждым столом.

Существует немало причин для таких ограничений. Многие вспышки коронавируса были связаны с суперраспространением в барах и ресторанах. Один из таких случаев, например, произошел в городе Ист-Лансинг, штат Мичиган. А новое исследование Центра контроля и профилактики заболеваний США показало, что одно из различий между людьми, которые заразились, и теми, кому удалось избежать контакта с вирусом - это посещение ресторанов за две недели до появления симптомов. Впрочем, в исследовании не было указано, где именно люди заражались коронавирусом: в помещении или на террасе.

Читайте также"Люди должны заражаться": вирусолог предложил сменить стратегию борьбы с коронавирусомЧиновники в сфере здравоохранения поддерживают требование носить маски и соблюдать дистанцию. Поскольку это эффективные способы сдержать распространение COVID-19. Но некоторые эксперты скептически относятся к проверке температуры. По их словам, это "только театр", который не поможет выявить очень много зараженных людей. Единственное, что он дает - это иллюзию безопасности.

Куомо позволил бизнесам требовать от клиентов проходить проверку температуры и не впускать тех, у кого она высокая или кто отказался ее мерить. При этом, Центр профилактики и контроля заболеваний считает высокой температуру на уровне 38 градусов по Цельсию и выше. Между тем, в некоторых отчетах под сомнение поставлена ​​точность термометров-пистолетов.

"Хотя проверка температуры может обнаружить серьезно больных людей, такие пациенты вряд ли будут достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы идти куда-то обедать или вступать в социальные контакты. И все больше доказательств указывают на то, что главным двигателем передачи коронавируса стали так называемые тихие носители. Это люди, которые заразились, но чувствуют себя нормально. У них нет лихорадки или других симптомов", - поясняет издание.

Читайте такжеАмериканцы таки доказали: коронавирус может повреждать мозгВ мае Центр контроля и профилактики заболеваний США приказал работодателям ежедневно проверять работников на симптомы вроде лихорадки. Но в начале недели в организации решили, что с 14 сентября в аэропортах больше не будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших из Китая, Ирана, Бразилии и других стран. Потому что такие проверки не могут обнаружить тихих носителей коронавируса.

"Сейчас мы знаем больше о процессе передачи COVID-19. Эффективность проверки на симптомы ограничена, потому что у зараженных людей может их не быть вообще или же в момент проверки", - пояснили в американском ведомстве.

По словам инфекциониста из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса доктора Дэвида Томаса, проверять температуру - все равно, что "мерить масло в автомобиле перед поездкой".

"Вам может и станет спокойнее, но это не значит, что вы не попадете в аварию или у вас не отвалится колесо. Такая проверка не сделает вашу поездку более безопасной. Проверка температуры - это то, что можно сделать, чтобы чувствовать себя так, будто вы прилагаете усилий. Но это не поможет выявить людей, которые распространяют COVID-19 ", - пояснил он.

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Перевод: Лесь Дымань