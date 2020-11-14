В Польше впервые за время эпидемии за сутки умерли более 500 больных на коронавирус.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявили в министерстве здравоохранения.
Читайте такжеВ Польше зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом
За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов с коронавирусом, при этом, 119 из них не имели хронических проблем со здоровьем. До этого суточное количество погибших только трижды превышало 400.
Заражение подтвердили еще у 25 571 человек. Это снова ближе к рекордным показателям прошлой недели, когда три дня подряд регистрировали более 27 000 новых случаев.
Больше всего новых случаев приходится на Силезское воеводство - более трех тысяч, следующие - Нижнесилезское, Великопольское и Мазовецкое воеводства.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Польше зарегистрировали 691 118 подтвержденных больных. Из них умерли 10 045, а 282 215 пациентов - уже выздоровели.
Напомним, население страны - около 38 млн человек.
7 ноября Польша существенно усилила карантин, но пока правительство не планирует полностью закрывать экономику.
Коронавирус в мире: что известно
- В США впервые более 150 тысяч случаев коронавируса за сутки
- 2020-й – еще цветочки: ученые дали прогноз течения COVID-19 на следующий год
- Суд в Праге отменил масочный режим
- В мире уже более 53,3 миллиона инфицированных COVID-19 с начала пандемии
- В Европе врачи выразили сомнение относительно эффективности препарата, которым в Украине уже лечат больных на коронавирус
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram